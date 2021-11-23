Банки в Украине увеличили прибыль на 47% за год

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В январе-октябре 2021 года работающие в Украине платежеспособные банки увеличили свою прибыль на 47% против соответствующего периода в прошлом году.

Об этом говорится в данных Национального банка.

Так, платежеспособные банки заработали 58,4 млрд грн чистой прибыли против 39,8 млрд грн за соответствующий период в прошлом году.

Доходы банков за 10 месяцев 2021 года выросли на 4% в годовом исчислении и составили 217,8 млрд грн. В то же время расходы уменьшились на 6% до 159,4 млрд грн.

Только в октябре банки заработали 6,9 млрд грн чистой прибыли. В октябре прошлого года финрезультат составил 2,2 млрд. грн.

Напоминаем:

Платежеспособные банки, работающие на территории Украины, заработали за январь-сентябрь 51,4 млрд грн – это максимум за 10 лет.

В 2020 году украинские банки получили 41,3 млрд грн чистой прибыли, что на 29% меньше аналогичного периода 2019 года, когда банковский сектор заработал 58,4 млрд грн.

Экономическая правда