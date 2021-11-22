Сайт "Энергоатома" атаковали хакеры

фото: энергоатом

НАЭК "Энергоатом" заявляет, что официальный сайт компании атаковали хакеры – с тех пор нет доступа к публикациям пресс-центра за все время работы компании.

Об этом сообщает пресс-служба госкомпании в Facebook.

В компании подчеркивают, что кибератака произошла, "как только были подписаны исторические соглашения между ГП "НАЭК "Энергоатом" и американской компанией Вестингауз".

"Специалисты делают все возможное для восстановления доступа к информационному ресурсу НАЭК.

Пока продолжаются восстановительные работы, просим воспользоваться страницами компании в социальных сетях и ее официальным телеграмм-каналом", - добавили в пресс-службе.

Напомним:

НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse договорились построить два энергоблока на Хмельницкой атомной электростанции.

Экономическая правда