Сайт "Энергоатома" атаковали хакеры
НАЭК "Энергоатом" заявляет, что официальный сайт компании атаковали хакеры – с тех пор нет доступа к публикациям пресс-центра за все время работы компании.
Об этом сообщает пресс-служба госкомпании в Facebook.
В компании подчеркивают, что кибератака произошла, "как только были подписаны исторические соглашения между ГП "НАЭК "Энергоатом" и американской компанией Вестингауз".
"Специалисты делают все возможное для восстановления доступа к информационному ресурсу НАЭК.
Пока продолжаются восстановительные работы, просим воспользоваться страницами компании в социальных сетях и ее официальным телеграмм-каналом", - добавили в пресс-службе.
Напомним:
НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse договорились построить два энергоблока на Хмельницкой атомной электростанции.
Экономическая правда
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