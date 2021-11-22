Только от "теневых" зарплат бюджет теряет до 150 миллиардов – исследование

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В прошлом году среди способов ухода от налогов "теневые" зарплаты повлекли наибольшие потери в бюджет в 110 - 150 млрд грн.

Об этом говорится в совместном исследовании CASE Ukraine и Института социально-экономической трансформации.

Аналитики отмечают, что в результате кризиса, структурных изменений и изменений в законодательство выросли злоупотребления по ряду направлений, а упали – по другим. К примеру, увеличились потери бюджета от "теневых" зарплат, контрабанды и коррупции на границе. В то же время злоупотребления из-за оффшоров и налоговых скруток, наоборот, уменьшились.

Только от заработных плат в конвертах бюджет Украины в 2020 году недополучил от 110 млрд грн до 150 млрд грн. Для сравнения, это как все расходы бюджета на оборону в 2021 году.

Зарплаты сдвинули четырехлетнего "лидера", контрабанду и нарушения таможенных правил на второе место. Потери от них составили около 70-120 млрд грн в 2021 году, при этом объемы этих схем выросли за последний год.

Оффшорные схемы вследствие высокой и восходящей стоимости обслуживания остаются доступными крупным украинским компаниям и состоятельным украинцам, говорится в исследовании. Это обусловлено новыми мировыми стандартами налоговой прозрачности: antiBEPS, FATCA, ATAD, BEPS 2.0, КИК и т.д.

Объемы вывода доходов за границу остаются высокими, но уменьшились в прошлом году и достигают от 120 до 200 миллиардов гривен в год. Бюджет от этого теряет 15–35 млрд грн.

От хищения налога на добавленную стоимость, например, "скруток" и схем возмещения налога потенциальные потери достигают 24-30 млрд грн в год. Схемы теневого рынка аренды земли и сельхозпродукции влекут за собой потери около 10-46.5 млрд грн.

Контрафакт стоит бюджету 38-43 млрд грн в год, а злоупотребление налоговыми льготами и преференциями и специальными режимами – 6-10 млрд грн в год.

Напоминаем:

У 2020 році рівень тіньової економіки за попередніми розрахунками становив 30% обсягу офіційного ВВП, що на 3 в.п. перевищує рівень 2019 року.