Курс гривни начал неделю с ослабления
Понедельник, 22 ноября 2021, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 13 копеек, установив его на 22 ноября на уровне 26,57 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 29,98 грн (на 19 ноября – 29,97 гривни).
Напоминаем:
19 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,55 – 26,57 гривни.
19 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,50 – 26,52 гривни.
Экономическая правда
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