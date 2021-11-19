Курс валют на 19 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

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19 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,50 – 26,52 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,55 – 26,57 гривні;

Євро – 30,07 – 30,09 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,43 — 26,63 гривні. Євро купують за 29,89 гривні, продають за 30,23 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,45 – 26,60 гривні, євро – 30,03 – 30,13 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 19 листопада на рівні 26,44 гривні.

18 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,39 – 26,41 гривні.

18 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,50 – 26,52 гривні.

Економічна правда