На капремонт, реконструкцию и строительство израсходовано всего 38% средств, запланированных в год
Глава Счетной палаты Валерий Пацкан сообщил, что на приобретение оборудования, капитальный ремонт, реконструкцию и строительство проведено 38% запланированных в год расходов.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
По словам Пацкана, около двух третей средств на вышеуказанные расходы должны быть использованы в последние месяцы года.
"Это усугубляет риски невыполнения плана расходов до конца года, неэффективного управления бюджетными средствами и роста задолженности", - сказал он.
Напоминаем:
Правительство, несмотря на перевыполнение поступлений в государственный бюджет, продолжает отставать по расходам в январе-октябре на 7,3%.
В январе-сентябре государственный бюджет свели с дефицитом в 37,4 млрд грн, однако расходы на 7,7% не выполняют план.
Доходы общего и спецфондов государственного бюджета Украины за январь-октябрь 2021 года составили 1,018 триллиона гривен, что на 4,5% или на 43,7 миллиарда больше плана и на 21% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
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