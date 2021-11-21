На капремонт, реконструкцию и строительство израсходовано всего 38% средств, запланированных в год

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Глава Счетной палаты Валерий Пацкан сообщил, что на приобретение оборудования, капитальный ремонт, реконструкцию и строительство проведено 38% запланированных в год расходов.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам Пацкана, около двух третей средств на вышеуказанные расходы должны быть использованы в последние месяцы года.

"Это усугубляет риски невыполнения плана расходов до конца года, неэффективного управления бюджетными средствами и роста задолженности", - сказал он.

Напоминаем:

Правительство, несмотря на перевыполнение поступлений в государственный бюджет, продолжает отставать по расходам в январе-октябре на 7,3%.

В январе-сентябре государственный бюджет свели с дефицитом в 37,4 млрд грн, однако расходы на 7,7% не выполняют план.

Доходы общего и спецфондов государственного бюджета Украины за январь-октябрь 2021 года составили 1,018 триллиона гривен, что на 4,5% или на 43,7 миллиарда больше плана и на 21% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.