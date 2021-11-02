Официальный курс гривни ослаб к евро
Вторник, 2 ноября 2021, 20:52
Национальный банк не изменил официальный курс гривни по отношению к доллару, установив его на 3 ноября на уровне 26,29 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,49 грн (на 2 ноября – 30,44 гривни).
Напоминаем:
2 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,27 – 26,29 гривни.
2 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,30 – 26,32 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua