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Официальный курс гривни ослаб к евро

Вторник, 2 ноября 2021, 20:52
 
фото нбу

Национальный банк не изменил официальный курс гривни по отношению к доллару, установив его на 3 ноября на уровне 26,29 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,49 грн (на 2 ноября – 30,44 гривни).

Напоминаем:

2 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,27 – 26,29 гривни.

2 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,30 – 26,32 гривни.

Экономическая правда

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