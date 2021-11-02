Рада хочет разрешить потребителям уходить от поставщиков газа с долгами

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Верховная Рада на заседании в четверг может упростить процедуру перехода от одного поставщика газа к другому.

Об этом ЭП сообщил собеседник в парламенте.

Ранее процедуру смены поставщика пытались упростить через соответствующее решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, однако оно было заблокировано в суде.

Сейчас это хотят сделать через изменения в законодательство.

По данным ЭП, правку планируется подать в законопроект 2553, предполагающий изменение системы учета газа с объемных единиц на энергетические.

В случае принятия указанной правки, потребители смогут менять компанию даже при наличии долгов перед старым поставщиком.

Вчера соответствующий законопроект одобрил профильный комитет.

"Решение принято, завтра после обеда законопроект планируется на внеочередной сессии", - сказал глава комитета Андрей Герус после голосования за инициативу.

Решение поддержали 12 из 21 членов комитета.

Подсчет объемов газа в энергетических единицах используется почти во всем мире.

При подсчете газа в кубометрах не учитывается калорийность топлива, из-за чего в некоторых регионах на одни и те же цели может понадобиться разный объем.

После перехода на энергоединицы платить придется только за количество потребленной энергии, а не за объем газа.

Николай Топалов, ЭП