Состояние Маска достигло 335 миллиардов долларов – Bloomberg
Состояние основателя Tesla Илона Маска достигло 335 млрд долл на фоне очередного роста акций Tesla.
Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что с начала года акции автопроизводителя выросли на 65,5%, включая рост на 8,5% в понедельник.
По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Маска составляет 335 млрд долл (рост на 24 млрд с момента последнего обновления и на 165 млрд с начала года).
Вторым в рейтинге идет основатель Amazon Джефф Безос – 193 млрд долл, третьим – Бернар Арно (Louis Vuitton Moët Hennessy) – 169 млрд долл.
В то же время Forbes в рейтинге The Real-Time Billionaries List, который обновляется в режиме реального времени, оценивает состояние Маска в 306,9 млрд дол.
Безоса – в 191,7 млрд долл., Арно и семьи – в 191,6 млрд дол.
Напомним:
Состояние основателя Tesla и SpaceX Илона Маска превысило 300 млрд долл (302 млрд долл) - это абсолютный мировой рекорд.
Экономическая правда
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