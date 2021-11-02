Состояние Маска достигло 335 миллиардов долларов – Bloomberg

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Состояние основателя Tesla Илона Маска достигло 335 млрд долл на фоне очередного роста акций Tesla.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что с начала года акции автопроизводителя выросли на 65,5%, включая рост на 8,5% в понедельник.

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Маска составляет 335 млрд долл (рост на 24 млрд с момента последнего обновления и на 165 млрд с начала года).

Вторым в рейтинге идет основатель Amazon Джефф Безос – 193 млрд долл, третьим – Бернар Арно (Louis Vuitton Moët Hennessy) – 169 млрд долл.

В то же время Forbes в рейтинге The Real-Time Billionaries List, который обновляется в режиме реального времени, оценивает состояние Маска в 306,9 млрд дол.

Безоса – в 191,7 млрд долл., Арно и семьи – в 191,6 млрд дол.

Напомним:

Состояние основателя Tesla и SpaceX Илона Маска превысило 300 млрд долл (302 млрд долл) - это абсолютный мировой рекорд.

Экономическая правда