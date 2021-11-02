"Газпром" не забронировал допмощности для транзита через Украину на 2022 год

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Российский "Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности транзита газа через Украину и Польшу с первого по третий квартал 2022 года.

Об этом свидетельствуют данные венгерской платформы RBP.

При этом Оператор ГТС Украины предлагал транзитные мощности объемом до 9,8 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию ​​"Суджа" и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию ​​"Сохрановка", но по итогам аукциона они остались невостребованными.

Также закончились и два прошлых аукциона бронирования - на октябрь и ноябрь этого года.

Кроме этого, "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности по прокачке газа по польскому участку газопровода "Ямал - Европа". На аукционе предложили мощности в объеме до 89 млн куб. м в день.

На этом фоне цена газа в Европе выросла почти на 9%. На пике за день стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составляла 854 долл. за 1000 куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.

Напомним:

Российский "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на ноябрь и выкупил только треть от предложенной транзитной мощности газопровода "Ямал-Европа", который проходит по территории Польши.

Экономическая правда