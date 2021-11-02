В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Уруского

Олег Уруский фото: кабмин

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления по увольнению Олега Уруского с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Об этом сообщается на сайте Рады.

Проект постановления зарегистрировал глава Комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха.

Сам текст проекта постановления пока не опубликован.

В то же время на сайте ВР уже есть вывод Комитета по вопросам экономического развития - комитет рекомендовал Раде уволить Уруского.

Ранее сообщалось, что Рада планирует голосовать за увольнение министров в среду, а за назначение новых - в четверг.

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Напомним:

На волне кадровых ротаций в Кабинете Министров вице-премьер и министр по стратегическим отраслям промышленности Олег Уруский подал в отставку.

Ранее сообщалось, что должность Урусского может получить глава Таможенной службы Павел Рябикин.

Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал Раде поддержать заявление об увольнении вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского по собственному желанию.

Экономическая правда