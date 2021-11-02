НБУ назначил нового директора департамента финансового контроллинга

Галина Пахачук фото: нбу

Со 2 ноября 2021 года Департамент финансового контроллинга Национального банка возглавила Галина Пахачук.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что Пахачук была назначена по результатам открытого конкурсного отбора.

К сфере компетенции новоназначенного директора будет входить, в частности:

определение порядка организации и координации процесса управления расходами Национального банка;

контроль за расходами Национального банка и разработка предложений по путям их оптимизации;

анализ проектной документации, а также анализ эффективности реализуемых инвестиционных мероприятий Национального банка;

анализ состояния выполнения сметы административных расходов Национального банка;

мониторинг соблюдения структурными подразделениями Национального банка сметной дисциплины;

разработка документов по реализации сметного процесса Национального банка в системе автоматизации процессов банковской и финансово-хозяйственной деятельности Национального банка (САП НБУ) и предоставление разъяснения относительно их применения;

разработка форматов расчета потребностей и финансовых ресурсов; форм и алгоритмов формирования отчетности по сметным вопросам;

прогнозирование показателей баланса, доходов и расходов Национального банка и расчета части прибыли к распределению, подлежащей перечислению в государственный бюджет Украины (финансовое прогнозирование);

обеспечение процесса составления управленческой отчетности по финансовым показателям с учетом норм бухгалтерского учета, международных стандартов финансовой отчетности и правил статистической отчетности в Национальном банке;

обеспечение организации работы Бюджетного комитета Нацбанка.

Департамент финансового контроллинга входит в вертикаль "Финансово-административный и операционный блок", который подчиняется первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой по вертикали подчинения.

"Приветствую Галину Пахачук в команде Национального банка.

Надеюсь, что ее значительный опыт работы в финансовой сфере вместе с профессионализмом команды департамента будут иметь синергетический эффект и сделают работу Национального банка более оптимальной и еще более эффективной", - заявила первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова.

До назначения в НБУ Пахачук с декабря 2016 года была членом правления ПриватБанка (первым заместителем, заместителем председателя правления).

Кроме того, с декабря 2017 года по февраль 2018 выполняла обязанности председателя управления ПриватБанка. В 2014 - 2016 годах была членом наблюдательного совета Ощадбанка. Имеет более 13 лет стажа государственной службы, в частности в Министерстве финансов Украины. Заслуженный экономист Украины.

Напомним:

С 1 сентября Олег Стринжа, работавший директором департамента финансового контроллинга НБУ, стал членом правления Ощадбанка, ответственным за финансовый блок.

НБУ объявил конкурсный отбор по замещению этой вакантной должности.

Экономическая правда