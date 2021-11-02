Инспекторы заблокировали строительство городка на территории киевского университета

телеканал дом

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства вынесла предписание о приостановлении подготовительных и строительных работ жилищного комплекса на территории Национального авиационного университета.

Об этом сообщается на странице ГИАГ в Facebook.

По результатам проверки установлено, что проектная документация была разработана с нарушениями законодательства в сфере градостроительства, государственных строительных норм, стандартов и правил.

В частности, среди установленных нарушений:

- намерения застройки не отвечают положениям градостроительной документации; - отсутствует расчет квартир для преподавателей университета, для которых и предусмотрено строительство жилых домов; - в проекте не предусмотрено строительство спортивного комплекса, хотя само название объекта это предполагает; - не соблюдено нормативное количество машиномест.

В случае неустранения нарушений ГИАГ имеет право обратиться в суд с иском о прекращении права на выполнение строительных работ.

Напоминаем:

В последний день работы Государственная строительно-архитектурная инспекция выдала разрешение на строительство жилого комплекса на более 1600 квартир на территории Национального авиационного университета в Киеве.

Экономическая правда