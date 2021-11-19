НБУ наложил полмиллиона штрафов за нарушение "коллекторского" закона

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Национальный банк наложил на финансовую компанию сразу три штрафа за нарушение закона о работе коллекторов, а еще два – на онлайн микрофинансовую организацию.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

А именно, Нацбанк выяснил, что ООО "ФК "Аллурия" привлекал для урегулирования просроченной задолженности коллекторов, которые не зарегистрированы регулятором.

Также оштрафовано ООО "Манифой" за нарушение требований нравственного поведения. Это компания, предоставляющая онлайн микрокредиты.

За три выявленных нарушения Национальный банк наложил на "Алурию" сразу три штрафа из-за привлечения не включенных в реестр коллекторских компаний.

За первое нарушение компания получила минимальный штраф в 85 тысяч грн, за второе – 110,5 тыс. грн, а за третье – максимальный штраф в 136 тыс. грн.

Из-за нарушения этическим требований, "Манифою" также было оштрафовано дважды, в размере 102 тыс. грн за каждый штраф. Это – максимально предусмотренный штраф. Его обусловила систематичность и объем обращений граждан по поведению этого финучреждения.

Напоминаем:

НБУ наложил максимальные штрафы на две компании из-за большого количества жалоб по взысканию долгов, также оштрафовали микрофинансовую организацию.

В Украине насчитывается более 200 коллекторских компаний, занимающихся взысканием просроченной задолженности своих клиентов.

В апреле президент Владимир Зеленский подписал закон №1349-ІХ, усиливающий защиту должников от шантажа со стороны таких компаний.

Да, кредитодатели должны информировать потребителей в случае привлечения коллекторской компании или уступки права требования новому кредитору. НБУ также ведет реестр коллекторских компаний. Сейчас в нем 53 компании.

О нарушениях можно сообщить финучреждению и Нацбанку. Два нарушения к требованиям нравственного поведения приводят к досрочному разрыву контракта.

Экономическая правда