Колекторів оштрафували на максимальну суму через скарги споживачів 

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НБУ наклав максимальні штрафи на дві компанії через велику кількість скарг щодо стягнення боргів, також оштрафували мікрофінансову організацію.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

Штрафи накладені через порушення закону щодо взаємодії зі споживачами під час стягування простроченої заборгованості.

Зокрема, мікрофін організація "ФК "НОВІ КРЕДИТИ" має сплатити 51 тисячу грн штрафу за порушення щодо етичної поведінки зі споживачами.

Максимальні штрафи отримали компанії ТОВ "КРЕДИТПРОМІНВЕСТ" та ТОВ "ФК "ПРЕМІУМ АКТИВ" – по 102 тисячі грн. За інформацією НБУ, рішення зумовлено систематичністю та обсягом звернень громадян щодо неетичної поведінки під час врегулювання простроченої заборгованості.

Крім того, "КРЕДИТПРОМІНВЕСТ" була першою компанією, яку оштрафували на виконання нового закону щодо етичної поведінки під час стягнення боргів.

Сама компанія не є зареєстрованою у НБУ як колектор і на сайті вказує, що не є такою компанією. Проте згідно даних сайту, вона займається факторингом – тобто працює зі стягненням простроченої заборгованості на підставі відступлення права вимоги.

Нагадуємо:

В Україні нараховується понад 200 колекторських компаній, що займаються стягненням простроченої заборгованості своїх клієнтів.

У квітні президент Володимир Зеленський підписав закон №1349-ІХ, який посилює захист боржників від шантажу з боку таких компаній.

Так, кредитодавці повинні інформувати споживачів у разі залучення колекторської компанії або відступлення права вимоги новому кредитору. НБУ також веде реєстр колекторських компаній. Наразі у ньому є 53 компанії.

Про порушення можна повідомити до фінустанови та Нацбанку. Два порушення до вимог етичної поведінки призводять до дострокового розриву договору.

Економічна правда