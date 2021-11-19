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Официальный курс: гривня ослабла к доллару

Пятница, 19 ноября 2021, 19:55
 
фото нбу

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 13 копеек, установив его на 22 ноября на уровне 26,57 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 29,98 грн (на 19 ноября – 29,97 гривни).

Напоминаем:

19 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,55 – 26,57 гривни.

19 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,50 – 26,52 гривни.

Экономическая правда



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