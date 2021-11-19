Процедура ликвидации "Златобанка" была законной - решение Верховного Суда

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Верховный Суд отклонил кассационную жалобу кредиторов "Златобанка" и подтвердил законность процедуры его ликвидации.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Так, Палата для рассмотрения дел о банкротстве Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда 18 ноября отказала кредиторам "Златобанка" в кассации.

Кредитор банка подавал апелляцию на постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 14 января 2021 года. Ею было отменено судебное решение о возбуждении дела о банкротстве "Златобанка".

В НБУ рассказали, что такое решение свидетельствует об окончательном возвращении АО "Златобанк" в управление Фонда гарантирования вкладов и правомерность дальнейшего применения процедуры прекращения деятельности.

Постановление Верховного Суда окончательно и обжалованию не подлежит.

Напоминаем:

Фонд гарантирования вкладов физлиц возобновил контроль над "Златобанком" и сможет продолжить процедуру его ликвидации, начатую в 2015 году.

В 19 июня 2019 года Хозсуд Киева возбудил производство по делу о банкротстве АО "Златобанк" по заявлению кредитора банка.

В июле 2019 г. НБУ обжаловал это решение, а в январе Северный апелляционный хозсуд жалобы НБУ и Фонда гарантирования вкладов.

Златобанк был основан в 2008 году. По состоянию на 1 июля 2014 г. общие активы банка составили 7,909 млрд. грн., по их величине Златобанк занимал 27-е место среди 173 банков Украины.

Экономическая правда