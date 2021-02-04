Фонд гарантування продовжить ліквідацію "Златобанку"

Фонд гарантування вкладів фізосіб відновив контроль над "Златобанком" та зможе продовжити процедуру його ліквідації, розпочату у 2015 році.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

"Взяттям під контроль ПАТ "Златобанк" Фонд не тільки де-юре, а і де-факто зможе продовжувати процедуру ліквідації, що дасть можливість реалізувати та виконати основні завдання Фонду і забезпечити захист кредиторів банку, – сказав Владислав Кадиров, директор департаменту правового забезпечення Фонду.

Банк два роки знаходився у стані правової невизначеності після оскарження ексвласниками рішень щодо визнання його неплатоспроможним, чим вони заблокували процедуру ліквідації. Через це, кажуть у Фонді, зупинилися розрахунки з вкладниками та кредиторами банку.

Ексвласники також перейменували банк на ПАТ "Злато" та змінили місцезнаходження юрособи у липні 2019 року. "Ще одним кроком стала спроба розпочати процедуру банкрутства банку відповідно до норм Кодексу про банкрутство, який жодним чином не регламентує банкрутство банків", - додають у Фонді.

Та відтепер цю перереєстрацію визнано незаконною, а справу про банкрутство закрито.

У ФГФВО стверджують, що дії колишніх акціонерів могли бути спробою уникнути можливого покарання за доведення банку до банкрутства та нанесення збитків кредиторам банку. "Нагадаємо, тільки у рамках виплати гарантованого відшкодування вкладниками ПАТ "Златобанк" було отримано понад 826 млн грн, а загальна сума акцептованих вимог кредиторів становить 6 877,3 млн грн", - зазначають у повідомленні.

"На сьогодні ми проводимо інвентаризацію активів банку, для того щоб поновити задоволення вимог кредиторів шляхом продажу активів", - сказав Віктор Новіков, заступник директора-розпорядника Фонду.

Економічна правда