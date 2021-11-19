Apple хочет к 2025 году запустить беспилотные авто – СМИ

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Техгигант Apple ускоряет работу над беспилотными авто и планирует презентовать их в 2025 году.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Работы над автопилотом компания начала еще в 2014 году в рамках Project Titan. За это время рассматривались два варианта: наработка автопилота, который бы уменьшал вовлеченность водителя в управление, и полностью беспилотное авто. В конце концов, компания сосредоточилась на втором плане.

Ранее Reuters сообщал о возможной дате запуска авто от Apple в 2024 году, однако такой план ограничила пандемия, кризис полупроводников и логистики. По данным Bloomberg, долгое время обсуждались сроки в 5-7 лет, и сейчас техкомпания сосредотачивает усилия, чтобы показать авто в 2025 году.

Сроки релиза будут зависеть от того, насколько быстро и успешно компания выполнит все требования безопасности. Поэтому отдельные сотрудники скептически относятся к релизу за 4 года.

Для того чтобы ускорить работу за все же осуществить цель, компания массово нанимает инженеров и работников с опытом проектирования автопилотов. В частности, Apple трудоустроила сотрудников из General Motors и Volvo.

Напоминаем:

Техкомпания Apple планирует начать производство автомобилей с собственной технологией батарей до 2024 года.

В компании Hyundai Motor Co сообщили, что сейчас находятся на этапе ранних переговоров с Apple - речь идет о возможных планах техногиганта начать совместное производство электрокаров.

Эксперты на рынке допускают, что Apple может разрабатывать авто в партнерстве с другой компанией, уже имеющей лицензию, ведь отладка сети производства во всем мире требует немалого времени и усилий.

Экономическая правда