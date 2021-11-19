Бизнесу хотят разрешить раскрыть бенефициаров через "Дію"

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Президент инициировал законопроект, по которому юридическим лицам разрешат раскрывать конечных бенефициаров онлайн в Дії.

Об этом сообщает Офис президента.

Законопроект зарегистрирован по номеру 6320, он определен как неотложный.

"Украина стала первой страной в мире, которая начала публично отображать информацию о конечных бенефициарах юридических лиц, дав пример другим. Процесс предоставления информации о бенефициарных владельцах в этом году был организован ненадлежащим образом", – объясняет президент Владимир Зеленский потребность в изменениях в закон.

По его словам, предоставить информацию о бенефициарных владельцах можно будет через приложение "Дія".

Предусматривается возможность автоматической сверки представленной компаниями информации с данными государственных реестров. Это должно заменить проверку бумажных документов в соответствии с электронными регистрами в ручном режиме и значительно ускорит процесс регистрации.

Кроме того, будет разработана методология определения конечного бенефициара для юридических лиц. Юридические лица будут иметь не менее шести месяцев для подачи информации с момента утверждения такой методологии, а те, кто уже предоставил информацию, получат возможность ее уточнить.

Раскрытие конечных собственников является частью Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Это необходимо также для имплементации стандартов Международной группы по противодействию отмыванию денег (FATF) и согласованию законодательства с законодательством ЕС.

В действующей редакции данные о конечных владельцах представляются государственному регистратору.

В преддверии окончательного срока подачи информации регистраторы были перегружены, а компании физически не могли выполнить требования законодательства, о чем даже написал министр юстиции Денис Малюська.

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Напоминаем:

Бизнес, общественные организации и другие юрлица могут раскрыть своих бенефициаров до 11 июля 2022 года.

Срок подачи сведений о структуре собственности и конечных бенефициаров отсрочили на дополнительные 9 месяцев до 11 июля. Раньше они должны были это сделать до 11 октября.

Подавать документы нужно всем юрлицам. Этого не нужно делать только политическим партиям, профсоюзам, адвокатским объединениям, торгово-промышленным палатам, ОСМД, религиозным организациям, государственным органам и коммунальным предприятиям. Общественные организации также должны раскрыть бенефициаров.

Экономическая правда