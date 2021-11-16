Футбол: Англійська Прем'єр-ліга продає телеправа в США за рекордні 2 млрд доларів
Англійська фубольна Прем'єр-ліга близька до рекордної угоди про продаж прав на телетрансляції в США за 2 млрд доларів.
Про це повідомляє BBC Sport.
Зазначається, що другий раунд торгів на права має завершитись до 18 листопада.
Йдеться про угоду на 6 сезонів - з 2022 по 2028 роки.
"Угода на 6 сезонів може зібрати до 2 млрд доларів. За права змагатимуться канали NBC, CBS і ESPN", - пише видання.
Сума у 2 млрд дол - удвічі більше, ніж за шестирічним контрактом, підписаним з NBC, який закінчується після завершення нинішнього сезону.
Financial Times нагадує, що NBC придбав поточні телеправа у 2015 році за 1 млрд дол.
"Окрім нового рекорду для ринку США, де АПЛ продавала права на трансляцію з початку 90-х років, це стане найвигіднішою угодою змагань за кордоном.
Ліга продає усі 38 турів одним блоком, а не окремими пакетами", - додає видання.
"Конкуренція за права США підкреслює, як АПЛ проривається в Америку, де вона історично боролася за ефірний час на ринку, де домінують північноамериканські види спорту, такі як американський футбол, бейсбол і баскетбол", - пише також FT.
"Найпопулярніша річ на телебаченні щороку - це спорт", - заявив у вересні виконавчий директор Disney Боб Чапек.
Канали Disney ESPN отримують майже 10 доларів у середньому щомісячної плати від підписників, що в 4 рази більше, ніж будь-який інший кабельний канал.
У ViacomCBS, ESPN, NBC і в АПЛ відмовилися від коментарів.
Видання також нагадує, що окремі матчі Прем’єр-ліги тепер можуть залучати понад 1 мільйон глядачів у США, наприклад, таку кількість глядаів залучив матч між "Манчестер Сіті" і "Ліверпулем" у лютому.
Екоонмічна правда
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