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Футбол: Англійська Прем'єр-ліга продає телеправа в США за рекордні 2 млрд доларів

Вівторок, 16 листопада 2021, 11:50
 
Jon Super/Pool/AFP via Getty Images

Англійська фубольна Прем'єр-ліга близька до рекордної угоди про продаж прав на телетрансляції в США за 2 млрд доларів.

Про це повідомляє BBC Sport.

Зазначається, що другий раунд торгів на права має завершитись до 18 листопада.

Йдеться про угоду на 6 сезонів - з 2022 по 2028 роки. 

"Угода на 6 сезонів може зібрати до 2 млрд доларів. За права змагатимуться канали NBC, CBS і ESPN", - пише видання.

Сума у 2 млрд дол - удвічі більше, ніж за шестирічним контрактом, підписаним з NBC, який закінчується після завершення нинішнього сезону.

Financial Times нагадує, що NBC придбав поточні телеправа у 2015 році за 1 млрд дол.

"Окрім нового рекорду для ринку США, де АПЛ продавала права на трансляцію з початку 90-х років, це стане найвигіднішою угодою змагань за кордоном.

Ліга продає усі 38 турів одним блоком, а не окремими пакетами", - додає видання.

"Конкуренція за права США підкреслює, як АПЛ проривається в Америку, де вона історично боролася за ефірний час на ринку, де домінують північноамериканські види спорту, такі як американський футбол, бейсбол і баскетбол", - пише також FT.

"Найпопулярніша річ на телебаченні щороку - це спорт", - заявив у вересні виконавчий директор Disney Боб Чапек.

Канали Disney ESPN отримують майже 10 доларів у середньому щомісячної плати від підписників, що в 4 рази більше, ніж будь-який інший кабельний канал.

У ViacomCBS, ESPN, NBC і в АПЛ відмовилися від коментарів.

Видання також нагадує, що окремі матчі Прем’єр-ліги тепер можуть залучати понад 1 мільйон глядачів у США, наприклад, таку кількість глядаів залучив матч між  "Манчестер Сіті" і "Ліверпулем" у лютому. 

Екоонмічна правда

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футбол спорт телебачення США Англія

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