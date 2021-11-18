Почтовых посылок "по паспортам" не будет – законопроект изменят
Из законопроекта по международным отправлениям уберут обязательство почтовых операторов собирать номер налогоплательщика отправителей.
Об этом ЭП сообщил источник в комитете Верховной Рады.
Сейчас профильный комитет уже рассмотрел и поддержал законопроект 4279 до второго чтения.
В такой редакции содержится норма об обязательстве с 1 февраля 2022 года операторы должны собирать персональные данные отправителей для международных отправлений. А именно – регистрационный номер карты налогоплательщика.
По данным ЭП, документ перед вынесением в зал Верховной Рады вернется в комитет, где такую норму уберут.
Напоминаем:
Почтовые операторы выступили против обязательства собирать номер налогоплательщика отправителей международных посылок и писем. По словам бизнеса, может произойти коллапс в области международных отправлений.
Экономическая правда
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