Почтовых посылок "по паспортам" не будет – законопроект изменят

unsplash

Из законопроекта по международным отправлениям уберут обязательство почтовых операторов собирать номер налогоплательщика отправителей.

Об этом ЭП сообщил источник в комитете Верховной Рады.

Сейчас профильный комитет уже рассмотрел и поддержал законопроект 4279 до второго чтения.

В такой редакции содержится норма об обязательстве с 1 февраля 2022 года операторы должны собирать персональные данные отправителей для международных отправлений. А именно – регистрационный номер карты налогоплательщика.

По данным ЭП, документ перед вынесением в зал Верховной Рады вернется в комитет, где такую норму уберут.

Напоминаем:

Почтовые операторы выступили против обязательства собирать номер налогоплательщика отправителей международных посылок и писем. По словам бизнеса, может произойти коллапс в области международных отправлений.

Экономическая правда