"Може статися колапс": поштові оператори проти відправки посилок "за паспортом"

unsplash

Поштові оператори виступили проти зобов’язання збирати номер платника податків відправників міжнародних посилок та листів.

Про це йдеться у листі операторів до народних депутатів, що є у розпорядженні ЕП.

Оператори пояснюють, що до законопроєкту 4279 були подані дві правки, що з 1 лютого 2022 року вимагають операторів збирати персональні дані відправників для міжнародних відправлень. А саме – реєстраційний номер картки платника податків.

Загалом цей законопроєкт стосується прискорення та підвищення ефективності митного контролю міжнародних посилок. 27 січня Верховна Рада ухвалила його у першому читанні.

Та до другого читання нардепи Мар’ян Заблоцький та Ніна Южаніна подали окремі правки, які й додають зобов’язання операторів збирати дані податкового коду або паспорту з відправників посилок за кордон.

Такі дані поштові оператори повинні будуть надавати митним органам та адміністраторам електронних реєстрів.

Оператори застерігають, що така норма призведе до втрати прибутків компаній, адже особи, що відмовлятимуться надавати дані ІПН, перейдуть "в сіру". Вони стверджують, що зміни є передчасними і можуть призвести до колапсу у сфері міжнародних відправлень.

Це може вплинути, зокрема, на виконання Україною зобов’язань перед Всесвітнім поштовим союзом та у частині захисту персональних даних згідно законодавства та Директиви ЄС.

Відтак оператори закликали депутатів відхилити правки №67 та №71. Листа підписали оператори Meest, Укрпошта, Нова пошта, TNT, POCAH, DHL, FedEx, Post International, Smart Delivery, Globex.

Економічна правда