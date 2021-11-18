"Доступная ипотека 7%": банки выдали 1100 кредитов на 960 миллионов

Unsplash

В рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" уполномоченные банки по состоянию на 18 ноября выдали 1104 кредита на общую сумму 958,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

При этом на первичном рынке выдали 24,3% кредитов, на 75,7% – соответственно, на вторичном.

Всего в уполномоченные банки поступило 1546 заявок на участие в программе на общую сумму 1351,01 млн грн, из которых 25,14% составляет первичный рынок и 74,86% - вторичный.

Самыми активными регионами на прошлой неделе были:

г. Киев (33,08%)

Киевская обл. (31,53%)

Львовская обл. (6,50%)

Харьковская обл. (6,05%)

Волынская обл. (3,90%)

На сегодняшний день в программе "Доступная ипотека 7%" принимают участие 19 уполномоченных банков.

Напомним:

В рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" 3 ноября подписали 1000-й договор.

Читайте также: Ипотека от Зеленского: как взять кредит под 7% и какие существуют риски

Доступна ли ипотека Зеленского? Как журналисты ЭП брали кредит под 7% и что из этого вышло

Ипотека не для всех. Кто получит жилье от Зеленского под 5% по новой программе

Экономическая правда