"Доступная ипотека 7%": банки выдали 1100 кредитов на 960 миллионов
В рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" уполномоченные банки по состоянию на 18 ноября выдали 1104 кредита на общую сумму 958,6 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
При этом на первичном рынке выдали 24,3% кредитов, на 75,7% – соответственно, на вторичном.
Всего в уполномоченные банки поступило 1546 заявок на участие в программе на общую сумму 1351,01 млн грн, из которых 25,14% составляет первичный рынок и 74,86% - вторичный.
Самыми активными регионами на прошлой неделе были:
- г. Киев (33,08%)
- Киевская обл. (31,53%)
- Львовская обл. (6,50%)
- Харьковская обл. (6,05%)
- Волынская обл. (3,90%)
На сегодняшний день в программе "Доступная ипотека 7%" принимают участие 19 уполномоченных банков.
Напомним:
В рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" 3 ноября подписали 1000-й договор.
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Экономическая правда
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