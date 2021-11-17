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Официальный курс: гривня продолжает слабеть к доллару

Среда, 17 ноября 2021, 19:55
 
getty images

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 10 копеек, установив его на 18 ноября на уровне 26,51 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,00 грн (на 17 ноября – 30,03 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 7 копеек, установив его на 17 ноября на уровне 26,41 гривни.

17 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,53 – 26,55 гривни.

17 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,42 – 26,44 гривни.

Экономическая правда

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