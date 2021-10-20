Аграрии, которые используют мелиорированных землях, получат господдержку

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Сельхозтоваропроизводители, использующие орошаемые земли для производства сельскохозяйственной продукции, получат государственную поддержку.

Постановление правительства №1070 от 11 октября вступило в силу, передает Минагрополитики.

Бюджетные средства аграриям будут перечисляться в виде бюджетной дотации на безвозвратной основе в размере до 25% стоимости затрат (без учета НДС) за введеные в эксплуатацию оросительные системы с 1 ноября 2020 года по 31 октября 2021 года.

Средства будут направлены на реконструкцию имеющихся или строительство новых оросительных систем. Речь идет о материалах, дождевальной технике, каналах, трубопроводах и т.п.

"Если стоимость на оборудование, материалы, работы по строительству и установке систем капельного орошения была частично компенсирована за счет средств государственного или местного бюджетов, поддержка в виде бюджетной дотации сельхозтоваропроизводителям предоставляться не будет", - пояснили в ведомстве.

"Мы постепенно, но уверенно движемся в направлении проведения в Украине ирригационной реформы. Развитие орошаемого земледелия, а следовательно, и поддержка аграриев, которые работают на мелиорированных землях, сейчас является основным приоритетом Минагрополитики", - сказал министр Роман Лещенко.

По его словам, Украина вместе с другими государствами реагировать на мировые изменения климата, поскольку речь идет о продовольственной безопасности.

"Эти вещи взаимосвязаны, если мы создаем надлежащие условия производителям сельскохозяйственной продукции, модернизируем оросительные системы, то одновременно и укрепляем свои позиции в продовольственной безопасности, а еще - оптимизируем использование водных ресурсов и электроэнергии, в сегодняшних реалиях тоже очень важно.

Вода - это ценность, которую нам уже нужно начинать экономить", - добавил Лещенко.

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Экономическая правда