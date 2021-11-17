Банки выдали кредитов на 6,5 миллиардов под портфельные госгарантии

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По состоянию на 1 ноября через инструмент госгарантии на портфельной основе 11 банков выдали 2175 кредитов на общую сумму 6 млрд 502 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

При этом, обязательства по основному долгу, частично обеспеченные государственными гарантиями на портфельной основе, составляли 2 млрд 844 млн гривен.

"Это около 73% от общего лимита гарантий, предоставленных в 2020 году (3 млрд 930 млн гривен)", - говорится в сообщении.

При этом в октябре этого года предоставлен 71 кредит на общую сумму 430 млн грн с долей обязательств, гарантированных государством по основному долгу в объеме 181 млн грн.

По количеству выданных кредитов лидирует Приватбанк – 943 кредита на 861 млн грн, что составляет около 83% лимита таких гарантий, предоставленных этому банку в 2020 году.

Вторым по величине выданных кредитов на портфельной основе является АО "Ощадбанк" – 794 кредита на общую сумму 2 млрд 289 млн грн.

"Наибольшим спросом программа пользуется в Киеве, где выдано 188 кредитов на 795 млн грн.

Во Львовской и Днепропетровской областях, которые входят в тройку лидеров, этот показатели составляет 141 кредит (378 млн грн) и 137 кредит (404 млн грн) соответственно", - добавили в Минфине.

По виду экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных госгарантиями на портфельной основе, выдавалось в сферах оптовой и розничной торговли (760), на общую сумму 2 млрд 65 млн грн, сельского хозяйства (594) - на 2 млрд 9 млн грн и перерабатывающей промышленности ( 337) - на 1 млрд 483 млн.

Напомним:

Портфельные гарантии - это обязательства государства погасить перед банком до 80% нескольких кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.

Государственный "Укргазбанк" выдал первый в Украине кредит, который обеспечен портфельной гарантией от государства - кредит в размере 1,5 млн грн сроком на 2 года получил предприниматель из Черновицкой области для расширения своего производства.

Приватбанк открыл кредитование предпринимателей и МСБ по программе государственных гарантий.

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Экономическая правда