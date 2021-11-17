Приватизация "Электронмаша": компания-победитель подписала протокол торгов

фото: фги

Компания-победитель аукциона по приватизации ГП "Электронмаш" – ООО "Лортен-Груп" – подписала протокол о результатах аукциона.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

Отмечается, что таким образом компания выполнила взятые на себя обязательства по признанию результатов торгов.

Напомним:

Имущественный комплекс киевского "Электронмаша" 12 ноября приватизировали за 970 млн гривен – цена выросла в 14 раз, но о победителе почти ничего не известно.

Аукцион проходил в три раунда. В итоге соревнование проходило между двумя предприятиями: ООО "Стрим Капитал" и ООО "Лортен Групп". Вторая компания победила на расстоянии 1 копейки. Всего в аукционе участвовали 22 участника.

Победитель аукциона – ООО "Лортен Групп". О компании известно мало: по данным Youcontrol, уставный капитал составляет всего 100 грн, а основана она 3 года назад.

Основной деятельностью компании является покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Компания ни зарабатывает, ни тратит средства, а единые активы – 100 грн "устава". Это при том, что нужно будет погасить 15 млн грн долгов и выплачивать зарплаты работникам полгода.

По адресу в реестрах находит другую компанию, центр дезинсекции "Экосепт". Руководитель, основатель и бенефициар – Олег Пиченевский. Согласно реестрам, на него зарегистрирована только эта компания, больше ничего о нем не известно.

Также ООО имела удалённых бенефициаров: Ольгу Чубенко и Юрия Богомаза. Оба числились бенефициарами до 28 октября, то есть за две недели до аукциона. На идентичные имена зарегистрировано 1160 и 560 компаний соответственно. Почти все – в Киеве.

Экономическая правда