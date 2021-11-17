Кабмин выделил 33 миллиона 2 областям на закупку медоборудования

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Кабинет министров выделил 33 млн грн для Донецкой и Одесской областей - на закупку кислородных концентраторов и на ремонт и закупку оборудования в Ананьевскую городскую больницу.

Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмигаль по итогам заседания правительства 17 ноября.

По его словам, почти 25 млн грн (24 млн 800 тыс грн) направят для Донецкой области на дополнительную закупку 535 кислородных концентраторов.

А 8 млн 681 тыс грн - для капитального ремонта и закупку оборудования в Ананьевскую городскую больницу (Подольский район Одесская область).

Согласно документу, обнародованному в Telegram нардепом Алексеем Гончаренко, в частности, закупят 4 аппарата ИВЛ за 2,6 млн грн, 2 холодильника за 14 тыс грн и 8 кардиологических мониторов за 640 тыс грн.

На что еще выделили средства – на фото ниже:

фото: telegram Алексея Гончаренко

Напомним:

Кабмин освободил от НДС ввезенное в Украину оборудование для изготовления вакцин и лекарственных средств, необходимых для лечения COVID-19.

Экономическая правда