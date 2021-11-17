Все разделы
Укр / Рус

Кабмин освободил от НДС ввозимое оборудование для изготовления вакцин от COVID

Среда, 17 ноября 2021, 13:50
 
unsplash

Кабмин освободил от НДС ввезенное в Украину оборудование для изготовления вакцин и лекарственных средств, необходимых для лечения COVID-19.

Такое решение было принято на заседании 17 ноября, сообщил в Telegram премьер Денис Шмигаль.

2Сегодня мы принимаем постановление, освобождающее от НДС ввезенное в Украину оборудование для изготовления вакцин и лекарственных средств, необходимых для лечения COVID-19.

Это позволит украинским компаниям активизировать процесс создания собственных производственных мощностей, увеличить инвестиции в исследования и разработки", – сказал Шмигаль, открывая заседание.

По его словам, для государства это возможность обеспечить внутреннюю потребность в необходимых препаратах "и не зависеть от воли других стран относительно их поставок".

Согласно документу, обнародованному в Telegram нардепом Алексеем Гончаренко, среди оборудования, которое добавили в перечень - в частности, машина для таблетирования, дистилляционные аппараты, аппаратура для онлайн-мониторинга частиц и т.д.

Полный список товаров, которые добавили в список, - на фото ниже:

 
 
 
 

Напомним:

В лаборатории Гданьска начали тестировать на мышах украинскую вакцину против COVID-19, разработанную учеными во Львове.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в начале октября говорил, что в следующем году в Украине планируется производить вакцину отечественного производства.

В октябре 2020 года президент Владимир Зеленский анонсировал появление украинской вакцины.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Кабмин ПДВ налоги вакцина коронавирус

powered by lun.ua
Материалы по теме
Хватит ли денег у государства на расходы до конца года? 17 ноября 2021, 09:00
Кабмин выделил 67,5 миллионов для выявления штамма "Дельта" в регионах 15 ноября 2021, 18:50
Шмыгаль уверяет, что оснований для веерных отключений нет 12 ноября 2021, 13:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!