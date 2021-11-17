Кабмин освободил от НДС ввозимое оборудование для изготовления вакцин от COVID

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Кабмин освободил от НДС ввезенное в Украину оборудование для изготовления вакцин и лекарственных средств, необходимых для лечения COVID-19.

Такое решение было принято на заседании 17 ноября, сообщил в Telegram премьер Денис Шмигаль.

2Сегодня мы принимаем постановление, освобождающее от НДС ввезенное в Украину оборудование для изготовления вакцин и лекарственных средств, необходимых для лечения COVID-19.

Это позволит украинским компаниям активизировать процесс создания собственных производственных мощностей, увеличить инвестиции в исследования и разработки", – сказал Шмигаль, открывая заседание.

По его словам, для государства это возможность обеспечить внутреннюю потребность в необходимых препаратах "и не зависеть от воли других стран относительно их поставок".

Согласно документу, обнародованному в Telegram нардепом Алексеем Гончаренко, среди оборудования, которое добавили в перечень - в частности, машина для таблетирования, дистилляционные аппараты, аппаратура для онлайн-мониторинга частиц и т.д.

Полный список товаров, которые добавили в список, - на фото ниже:

Напомним:

В лаборатории Гданьска начали тестировать на мышах украинскую вакцину против COVID-19, разработанную учеными во Львове.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в начале октября говорил, что в следующем году в Украине планируется производить вакцину отечественного производства.

В октябре 2020 года президент Владимир Зеленский анонсировал появление украинской вакцины.

Экономическая правда