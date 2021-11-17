Рада приняла важный для евроинтеграции закон о грузовых перевозках

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Парламент принял закон о мультимодальных перевозках во исполнение Директивы Совета ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба Рады.

Законом №4258 определяются основы таких перевозок и поощрение более экологически чистых видов транспорта с целью охраны окружающей среды, предотвращения изменений климата и чрезмерного потребления энергии.

Документ принят на имплементацию Директивы Совета 92/106/ЕЭС по установлению общих правил отдельных видов комбинированных перевозок грузов между государствами-членами.

Он вводит понятие мультимодальной и комбинированной перевозки грузов, мультимодального терминала, оператора и заказчика мультимодальной перевозки, условий договора между ними. Закон определяет основные принципы государственного регулирования и государственной помощи.

Предполагается, что при предоставлении такой услуги ответственность оператора мультимодальной перевозки за груз перед заказчиком охватывает период с момента принятия им груза до момента его выдачи.

Для получения возмещения вреда за утраченный (поврежденный) груз заказчику услуги не нужно устанавливать, на каком этапе перевозки произошли повреждения или потеря груза или кто из перевозчиков не выполнил обязательства по своевременной доставке груза.

Напоминаем:

Верховная Рада на заседании 5 марта поддержала в первом чтении законопроект о развитии мультимодальных перевозок – он является одним из ключевых в сотрудничестве с ЕС.

Экономическая правда