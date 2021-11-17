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Черная сотня: Регулятор обновил список сомнительных инвестпроектов

Среда, 17 ноября 2021, 13:20
 
unsplash

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку расширила перечень сомнительных инвестиционных проектов.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Любой рынок, в том числе рынок капитала, полноценно работает тогда, когда на нем есть не только четкие правила игры, но и доверие, отсутствуют схемы и манипуляции, а все участники процесса уверены в своей защите.

Поэтому регулятор видит своим приоритетом защиту прав и интересов инвесторов, а затем постоянно исследует рынок на предмет сомнительных финансовых проектов", - заявил член НКЦБФР Ираклий Барамия.

Регулятор добавил в список инвестиционных инициатив, которые имеют признаки сомнительности, еще десять кейсов - их количество составляет 100 - и обращает внимание на следующие финансовые проекты:

Полный список таких проектов есть на сайте Комиссии в разделе "Защита прав инвесторов" (https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha-diialnist/zakhyst-investoriv/#tab-2).

В регуляторе призвали "быть осмотрительными и тщательно оценивать риски" перед тем, как инвестировать свои средства.

Любую информацию о потенциально фиктивных действиях на финансовом рынке просят сообщать Комиссии на e-mail: md@nsssmc.gov.ua.

Напомним:

Нацкомиссия по ценным бумагам в рамках мониторинга скам-проектов пополнила список еще 6 сомнительными финансовыми проектами.

На сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку обновили перечень сомнительных инвестиционных проектов.

Экономическая правда

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