Черная сотня: Регулятор обновил список сомнительных инвестпроектов

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Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку расширила перечень сомнительных инвестиционных проектов.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Любой рынок, в том числе рынок капитала, полноценно работает тогда, когда на нем есть не только четкие правила игры, но и доверие, отсутствуют схемы и манипуляции, а все участники процесса уверены в своей защите.

Поэтому регулятор видит своим приоритетом защиту прав и интересов инвесторов, а затем постоянно исследует рынок на предмет сомнительных финансовых проектов", - заявил член НКЦБФР Ираклий Барамия.

Регулятор добавил в список инвестиционных инициатив, которые имеют признаки сомнительности, еще десять кейсов - их количество составляет 100 - и обращает внимание на следующие финансовые проекты:

Quotex – https://qxbroker.com/ru/

Grand Stock – https://grand-stock.org/

FNDeal - https://trade.fndeal.com/

DX-TER - https://trade.dx-ter.com/#/

Zoxir - https://zoxir.com/ru

HALLIP - https://hallip.com/ru

HE LLC - https://he-llc.com/ru/

Liquid Deposit - https://liquiddeposit.com/ru/

PARTNERGL - https://partnergl.net/ru/

ProfitFife - https://profitfife.com/ru/

Полный список таких проектов есть на сайте Комиссии в разделе "Защита прав инвесторов" (https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha-diialnist/zakhyst-investoriv/#tab-2).

В регуляторе призвали "быть осмотрительными и тщательно оценивать риски" перед тем, как инвестировать свои средства.

Любую информацию о потенциально фиктивных действиях на финансовом рынке просят сообщать Комиссии на e-mail: md@nsssmc.gov.ua.

Напомним:

Нацкомиссия по ценным бумагам в рамках мониторинга скам-проектов пополнила список еще 6 сомнительными финансовыми проектами.

На сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку обновили перечень сомнительных инвестиционных проектов.

Экономическая правда