В Раде предлагают регулировать цены на подсолнечное масло

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Глава подкомитета Верховной Рады по вопросам регуляторной политики Анна Личман предлагает установить государственное регулирование цен на подсолнечное масло.

Об этом сообщает пресс-служба ВРУ.

Личман председательствовала на круглом столе в комитете по экономическому развитию по ценам на подсолнечное масло. В нем также приняли участие члены комитета, представители правительства, АМКУ, Госрезерва и бизнес-ассоциаций.

"К сожалению, рынок не смог урегулировать цену. Сегодня мы получили много подтверждений, что и государство не смогло урегулировать стоимость этого важного товара", – отметила председатель подкомитета.

Она предлагает разрешить эту ситуацию путем государственного регулирования цен на подсолнечное масло. Для этого правительство должно добавить масло в список социально значимых товаров.

Госрегулирование осуществляется путем декларирования изменения розничных цен в случае их увеличения более чем на 5%. "Коллеги должны поработать над этой проблематикой, чтобы государство смогло вмешаться в регулирование стоимости сырья", - резюмировала Личман.

Напоминаем:

18 мая вступило в силу постановление Кабинета министров о государственном регулировании цен на товары, обладающие существенной социальной значимостью, и товары противоэпидемического назначения.

Экономическая правда