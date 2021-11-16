Рада поддержала идею урегулировать систему накопления энергии
Верховная Рада поддержала предложение создать оператора системы накопления энергии.
Об этом известно из законопроекта №5436-д.
За него в зале 16 ноября проголосовали 295 депутатов, также парламент сократил сроки подготовки документа ко второму чтению.
Таким образом, предлагается законодательно урегулировать деятельность по накоплению энергии и определить статус систем накопления энергии. Также вводится оператор системы скопления энергии.
Документ вводит в законодательство новые термины, в частности, "система накопления энергии", "оператор системы накопления энергии" и "полностью интегрированные элементы сети".
Так, оператор осуществляет деятельность по накоплению энергии с целью ее продажи, предоставления вспомогательных услуг или предоставления услуг по балансировке.
Также регулируются вопросы лицензирования деятельности по накоплению энергии, возможности использования такой системы потребителями и производителями электроэнергии. Кроме того, операторам системы передачи и распределения запретят заниматься накоплением энергии.
Основная цель таких изменений – оптимизация производства электроэнергии благодаря выравниванию графика погрузки как на электростанцию, так и на инфраструктуру. Системы накопления помогают интегрировать зеленую генерацию в энергосистему Украины и обеспечивает надежность выполнения планового графика выдачи мощности в сеть.
Напоминаем:
Министерство энергетики планирует ввести на рынок нового оператора, занимающегося накоплением электроэнергии на рынке, а также запретить это делать другим участникам.
Экономическая правда
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