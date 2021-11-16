Медики смогут приобрести жилье под 5% на условиях лизинга – Минфин

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В Минфине подписали договор между ЧАО "Укрфинжилье" и Министерством здравоохранения с целью реализации механизма обеспечения медицинских работников жильем на условиях финансового лизинга.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Сегодня подписано первое соглашение между Укрфинжильем и Минздравом, которое позволит работникам медицинской сферы, получающим заработную плату из бюджета, приобрести жилье в лизинг под 5%. Это лишь первый шаг.

Минфин будет инициировать подписание таких соглашений со всеми ведомствами, чтобы все работники бюджетной сферы - медики, военные, полицейские, учителя, получающие зарплату ниже рыночной, имели возможность приобрести жилье на льготных условиях", - заявил министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, в краткосрочном периоде планируют приобрести 12 тыс квартир для дальнейшей передачи их в финансовый лизинг.

"Помимо повышения уровня заработной платы, которое состоится уже с 1 января 2022 года, мы даем возможность медикам уверенно инвестировать в собственное жилье.

Подписание указанного документа - это возможность нашим врачам и медсестрам уверенно планировать свое будущее именно в Украине. Убежден, что внедрение этой программы найдет отклик в семьях медицинских работников. Речь о возможности взять жилье в лизинг и, платя сумму обычной аренды, через некоторое время получить право собственности на жилье", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Условия программы:

процентная ставка по программе лизинга – 5% годовых;

авансовый взнос по лизинговой сделке – 0%;

срок сделки – до 20 лет.

В Минфине добавляют, что ставка фиксирована на весь период действия договора и не зависит от внешних обстоятельств.

"Купить жилье в рамках программы могут граждане Украины, получающие заработную плату за счет средств государственного бюджета или местных бюджетов, а также лица, сведения о которых внесены в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах.

Одно из условий - работа на текущем месте не менее 6 месяцев", - добавили в Минфине.

Дополнительные требования:

ограничение по максимальному среднемесячному доходу семьи в зависимости от среднемесячной заработной платы в регионе

у членов семьи заявителя нет в собственности недвижимости (кроме расположенной на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей) или семья нуждается в улучшении жилищных условий (площадь недвижимости в собственности менее 20 кв.м на одного члена семьи).

Семья в рамках программы – это муж, жена, их несовершеннолетние дети.

Требования к жилью:

возраст жилья до 20 лет или его реконструкция (капитальный ремонт) осуществлена ​​не ранее чем за десять лет до заключения договора финансового лизинга;

нормативная площадь жилья – до 21 кв.м на одного члена семьи, для семьи из одного или двух человек – это 52.5 кв.м;

нормативная стоимость одного кв. м квартиры, которую можно приобрести, зависит от стоимости строительства жилья, определяемой Минрегионом, умноженной на повышающий коэффициент в зависимости от населенного пункта (например, сегодня для Киева и близлежащих населенных пунктов она составляет почти 30 тысяч гривен).

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