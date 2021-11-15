НБУ объяснил рекордный объем покупки валюты и укрепление гривны

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На рекордные объемы предложения иностранной валюты на рынке Украины продолжает оказывать благоприятная ситуация на мировых товарных рынках, а также положительные новости о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины в ответ на запрос "Экономической правды".

Главным драйвером доминирования предложения валюты над спросом остается благоприятная конъюнктура мирового рынка для основных товаров украинского экспорта.

Этот фактор усиливался новостями о вступлении в силу законов, содержащих изменения, определенные как предыдущие меры для утверждения Советом директоров МВФ первого пересмотра выполнения Украиной программы stand-by", — сообщили в регуляторе.

Еще одним фактором, который вливал на укрепление гривны, была деятельность "Укрэнерго". Компания продавала на валютном рынке средства, привлеченные от размещения евробондов на сумму 825 млн. долларов.

"Ожидания рынком высоких объемов продаж валюты отдельными компаниями как вследствие привлечения средств за рубежом, так и с учетом приближающегося периода уплаты квартальных налогов также оказали влияние на баланс спроса и предложения на валютном рынке", — добавили в НБУ.

В то же время, новости о вероятном военном вторжении России с целью дестабилизации ситуации в Украине, которые распространяли ряд международных СМИ (в частности, Bloomberg и FT), не оказали значительного влияния ни на валютный рынок Украины, ни на привлекательность украинских ценных бумаг. Более того, в Нацбанке зафиксировали оживление интереса нерезидентов к украинским ОВГЗ.

Отметим, что весной 2021 года, когда РФ взыскивала войска к восточным границам Украины для проведения военных учений, спрос на украинские ценные бумаги среди нерезидентов существенно упал.

Напоминаем:

В течение недели 8 – 12 ноября Нацбанк выкупил на межбанке 858,3 млн долларов, операций по продаже не совершал. Это рекорд за два года.

Ярослав Винокуров, ЭП