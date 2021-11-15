Минэкономики снизило предельные цены на бензин и дизтопливо
Минэкономики определило среднюю стоимость бензинов (28,18 грн. за литр) и дизтоплива (24,55 грн. за литр), из которых будет рассчитываться предельная цена реализации топлива в сетях АЗС на середину ноября.
Об этом сообщается на сайте министерства.
Среднюю стоимость определили на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины".
С учетом максимальной наценки предельная стоимость бензина составляет 33,18 грн/л, дизтоплива – 31,55 грн/л.
По сравнению с началом этого месяца средняя цена на бензины снизилась на 22 коп, на дизтопливо – на 35 коп соответственно.
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Напомним:
На заседании 14 мая Кабмин принял постановление, которым вводится предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн / литр) и бензина (5 грн / литр).
Экономическая правда
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