Нефть дешевеет на фоне слухов, что США откроют стратегический резерв

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Цены на нефть в понедельник снижаются на фоне ожиданий увеличения предложения и ослабления спроса.

Об этом пишет CNBC.

Отмечается, что по состоянию на 01:51 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent подешевели на 58 центов – до 81,59 долл за баррель.

Нефть WTI – потеряла 58 центов (0,7%), до 80,21 долл.

"Оба рынка упали за последние три недели, пораженные укреплением доллара и спекуляциями, что администрация президента США Джо Байдена может выпустить нефть из Стратегического нефтяного резерва США для снижения цен.

"Белый дом обсуждает, как преодолеть высокую инфляцию, некоторые чиновники призывают использовать стратегический резерв или остановить экспорт США", – говорится в отчете аналитиков ANZ.

При этом энергетические компании США третью неделю подряд вводят в действие новые буровые установки для добычи нефти и газа.

В то же время, цены на сырую нефть колебались вблизи 7-летнего максимума, что побудило многих бурильщиков вернуться на площадку.

По состоянию на 09:15 по Киеву баррель январской нефти Brent стоил 81,47 долл (-0,85%), а баррель декабрьской WTI - 79 долл (-0,87%).

Напомним:

Еврокомиссия прогнозирует понижение цен на газ к началу весны до 600 долларов за тысячу кубов.

Ожидается также незначительное падение цен на нефть в начале следующего года.

Экономическая правда