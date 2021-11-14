Минздрав, Минфин и Минобороны – лидеры по неиспользованию средств из бюджета

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По итогам работы января - октября больше всего не использовали средства Министерство здравоохранения, Министерство обороны и Министерство финансов.

Об этом сообщает на своем телеграмм канале советник Главы Счетной палаты Виктор Мазярчук.

Так, по его сообщению, ТОП-3 состоит из следующих ведомств:

1) Минздрав – 18 млрд грн.

2) Минфин – 12 млрд грн (10 млрд грн – экономия по выплате долговых обязательств из-за укрепления курса гривны).

3) Минобороны – 9,2 млрд грн.

Напоминаем:

Правительство, несмотря на перевыполнение поступлений в государственный бюджет, продолжает отставать по расходам в январе-октябре на 7,3%.

В январе-сентябре государственный бюджет свели с дефицитом в 37,4 млрд грн, однако расходы на 7,7% не выполняют план.

Доходы общего и спецфондов государственного бюджета Украины за январь-октябрь 2021 года составили 1,018 триллиона гривен, что на 4,5% или на 43,7 миллиарда больше плана и на 21% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.