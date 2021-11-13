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"Укрэнерго" подтвердило готовность к работе в осенне-зимний период

Суббота, 13 ноября 2021, 11:14
 
GETTY IMAGES

НЭК "Укрэнерго" первой среди компаний электроэнергетического сектора получила заключение Государственной инспекции энергонадзора о готовности к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов.

Об этом сообщает компания в пресс-релизе.

Там отмечают, что подтверждено то, что НЭК Укрэнерго своевременно и в полном объеме выполнила все запланированные на данный период мероприятия по подготовке магистральных сетей к работе в ОЗУ.

"В заключении отмечено, что капитальные и текущие ремонты оборудования подстанций и линий электропередачи выполняются в определенные сроки, подстанции снабжены резервным питанием, а технические средства, необходимые для выполнения аварийно-восстановительных работ, находятся в трудоспособном состоянии", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

Инспекция по энергонаблюдению проверит энергоблоки ДТЭК Рината Ахметова из-за аварийных остановок 2 ноября.

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Укрэнерго

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