Все разделы
Укр / Рус

Маск прокомментировал успешное IPO конкурента Tesla

Пятница, 12 ноября 2021, 18:10
 
Rivian Automotive

Основатель Tesla Илон Маск прокомментировал IPO производителя электромобилей Rivian, которое стало крупнейшим в США за семь лет и позволило компании стать вторым по стоимости автопроизводителем после Tesla.

Об этом он написал в Twitter.

"Были сотни автомобильных стартапов, как электрических, так и на основе ДВС, но Tesla – единственный американский автопроизводитель, достигший больших объемов производства и положительного денежного потока за последние 100 лет", – написал бизнесмен.

Маск отметил, что "настоящей проверкой" станет способность Rivian "достичь высокого уровня производства и безубыточного денежного потока".

В ходе размещения акций 10 ноября компания привлекла около 12 млрд дол.

 

Как отмечает CNBC, Rivan, который существует чуть более 10 лет, все еще не вышел на прибыльность, а объем продаж в третьем квартале, по собственному прогнозу, составит менее 1 млн дол.

Напомним:

Во время первоначального публичного размещения акций (IPO) производитель электромобилей Rivian Automotive Inc. собрал около 11,9 млрд дол.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

авто IPO Tesla Маск

powered by lun.ua
Материалы по теме
Закончился льготный период для "евроблях": результаты 12 ноября 2021, 12:50
Subaru представил первый серийный электромобиль, который разработали совместно с Toyota 11 ноября 2021, 14:35
Полиция будет использовать спецстанции для диагностики техсостояния авто: что будут проверять 11 ноября 2021, 12:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!