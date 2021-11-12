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IBOX обжалует в суде штраф НБУ на 10 миллионов

Пятница, 12 ноября 2021, 15:49
 
фото нбу

IBOX и "Леогейминг Пэй" оспаривают в суде штрафы Нацбанка за нарушение финмониторинга.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Так, в сентябре регулятор сообщил, что АО "АЙБОКС БАНК" получило письменную оговорку из-за нарушения финмониторинга и закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Кроме того, банк оштрафовали на 10 миллионов гривен за нарушение того же закона. А именно – АО не выполняло надлежащую проверку новых и действующих клиентов банка.

Тогда же из-за нарушения того же закона, но в части ненадлежащего управления рисками, на 549 тысяч грн оштрафован "ФК ЛЕОГЕЙМИНГ ПЭЙ". Компания получила также письменную оговорку за нарушение ряда требований закона.

Национальный банк будет защищать правомерность указанных решений в суде, отмечает регулятор.

Напоминаем:

Национальный банк оштрафовал IBOX банк на 10 млн грн из-за ненадлежащей проверки клиентов, это нарушает закон о предотвращении отмывания доходов.

Экономическая правда

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НБУ

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