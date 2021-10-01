IBOX оштрафували на 10 мільйонів – не перевіряли клієнтів банку

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Національний банк оштрафував IBOX банк на 10 млн грн через неналежну перевірку клієнтів, це порушує закон про запобігання відмиванню доходів.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Регулятор повідомив, що АТ "АЙБОКС БАНК" отримав письмове застереження через порушення фінмоніторингу та закону щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім цього, банк оштрафували на 10 мільйонів гривень за порушення того ж закону. А самое – АТ не виконувало належну перевірку нових та чинних клієнтів банку.

IBOX не єдиний, хто потрапив під штрафи НБУ 1 жовтня. Через порушення того ж закону, але у частині неналежного управління ризиками, на 549 тисяч грн оштрафовано "ФК ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ".

Ще одну компанію, ТОВ "ГЛОБАЛМАНІ", регулятор оштрафував на 306 тис грн. У неї знайшлось аж 5 порушень. Фінустанова не перевіряла належним чином клієнтів, та порушувала вимоги щодо фінмоніторингу та звітності.

Штрафи у 34 тис грн та 17 тис грн отримав ломбард "КАСА.ЮА" та фінкомпанія "ГОЛДЕН ГРУПП". Йдеться про порушення щодо фінмоніторингу та звітування НБУ.

Економічна правда