General Electric разделят на отдельные компании

Конгломерат General Electric, основанный еще в 1892 году, будет разделен на три отдельных компании.

Об этом сообщает Bloomberg.

Все три новых компании будут публичными. Акции компании выросли на 17% после заявления.

Одна из компаний будет сосредоточена на сфере здравоохранения, ее планируют отделить в начале 2023 года.

Направления возобновляемой энергетики, энергетического оборудования и цифрового бизнеса объединятся в отдельную компанию, которая начнет работу в 2024 году. В остатке отрасль авиастроительства образует третью компанию.

Компания долгое время имела финансовые проблемы, а с 2015 года преимущественно была убыточной. Именно в 2015 году General Electric продала свое финансовое подразделение, после чего в 2016 году могла получить прибыль.

GE своими действиями пытается до конца 2021 года сократить долговое бремя более чем на 75 миллиардов долларов в три года, отметили в компании.

Конгломерат General Electric был основан еще в 1892 году. Рыночная стоимость компании оценена в 119 млрд долларов.

Экономическая правда