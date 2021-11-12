НБУ в этом году "отбелил" репутацию трех причастных к "банкопаду" банкиров

Ярослав Матузка фото нбу

Национальный банк после проверки обстоятельств решил не применять признак небезупречной деловой репутации к трем кандидатам на должности руководителей банков.

Об этом замглавы НБУ Ярослав Матузка рассказал в интервью Finclub.

Таким образом, он прокомментировал слова эксдиректора департамента финансовой стабильности Виталия Ваврищука в интервью ЭП. Тогда он заявил, что НБУ согласовал на топ-должности в банках лиц, причастных к "банкопаду" 2014-2017 годов.

По словам Матузки, регулятор тщательно изучает все обстоятельства возникновения признака небезупречной репутации. В частности, причинно-следственную связь между действиями кандидата на должность руководителя и негативными последствиями.

"Это комплексный и тщательный анализ с целью установления реальной вовлеченности лица в определенные негативные действия и возможности банкира повлиять на обстоятельства, которые привели к наступлению этих негативных событий", - пояснил он.

Также Матузка отметил, что финальное решение не является единоличным, а принимается коллегиально на заседаниях соответствующих органов НБУ, "где каждый из членов имеет возможность высказать свое профессиональное суждение".

В этом году НБУ таким образом принял решение не применить признаки небезупречной деловой репутации по отношению к трем кандидатам на должность руководителей банка. В то же время шестерым кандидатам было отказано в отбеливании.

Матузка добавил, что "каждый такой кейс индивидуален и исследуется НБУ очень тщательно".

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Напоминаем:

В интервью ЭП экс-директор по финстабильности НБУ Виталий Ваврищук заявил, что Национальный банк согласовывал на топ-должности в финучреждениях лиц, причастных к "банкопаду" 2014-2017 годов.