Причетні до "банкопаду" отримали посади у банках – ексчиновник НБУ

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Національний банк погоджував на топпосади у фінустановах осіб, причетних до "банкопаду" 2014-2017 років.

Про це ексдиректор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук розповів в інтерв’ю ЕП.

За його словами, до різних кандидатів могли застосовуватися різні стандарти під час погодження на посади.

"Є випадки, коли людям ставлять кілька десятків питань, підловлюють на якійсь одній не зовсім точній відповіді і потім стверджують, що цього більш ніж достатньо, аби людину відхилити", – розповів Ваврищук.

Водночас, продовжив він, часом кандидати "не можуть навіть чітко сформулювати відповідь на запитання, якою є роль правління чи наглядової ради, наприклад, у системі управління ризиками чи в системі фінансового моніторингу". Попри це більшість членів комітету їх погоджує.

"НБУ погоджував людей, які, наприклад, голосували за рішення про видачу кредитів неплатоспроможним позичальникам у банках, що в подальшому стали банкрутами", – заявив Ваврищук.

Крім того, він заявив, що конфіденційна інформація під час погодження кандидатів "виходить" за межі НБУ. Так, після негативних рішень кваліфікаційної комісії банки відкликали заявки на своїх кандидатів. На можливе фінальне відхилення комітету ці кандидати вже не надходили.

Більше читайте в інтерв’ю: Головний з фінстабільності НБУ: У Нацбанку цілі напрямки куруються людьми, які мають базові знання про свої зони відповідальності

Нагадуємо:

"Банкопадом" називають період 2014-2017 років, коли майже 90 банків визнали неплатоспроможними, а тисячі українців втратили свої заощадження.

Ці банки перейшли до Фонду гарантування вкладів, який повинен був виплачувати гарантовані 200 тисяч гривень вкладникам. Кошти на виплати закінчилися на другому банку.

Тоді фонд звертався за допомогою до Нацбанку та Мінфіну, які погодилися позичити майже 80 млрд грн. У 2019 році повністю було погашено борг перед НБУ у 25,6 млрд грн.

Наразі залишок боргових зобов’язань Фонду становить 45,7 млрд грн за номіналом векселів та понад 62,5 млрд грн відсотків, що мають бути нараховані до 2031 року.

Раніше секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов заявив, що РНБО розгляне питання "банкопаду" і відповідальних за нього осіб.

Економічна правда