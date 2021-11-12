Все разделы
Укр / Рус

УЗ увеличивает количество поездов в "Буковель"

Пятница, 12 ноября 2021, 13:45
 
фото з Facebook "Буковеля"

"Укрзализныця" начинает реновацию станции Татаров и инициирует процедуру переименования станции в Татаров-Буковель, а также запускает 7 пар поездов к горнолыжному курорту.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Компания запускает 7 пар поездов в новом графике движения на 2021/2022 год, который начинает действовать 12 декабря.

"Реновация станции Татаров связана с тем, что станция является географически ближайшей - 15 км или от 20 минут в пути - до популярного среди туристов урочища Буковель и одноименного лыжного курорта", - пояснили в УЗ.

Согласно новому графику движения поездов через Буковель будут следовать семь поездов:

  • №5/6 Мариуполь – Рахов;
  • №15/16 Харьков – Рахов;
  • №55/56 Киев – Рахов;
  • №95/96 Киев – Рахов;
  • №25/26 Одесса – Рахов;
  • №125/126 Николаев – Рахов;
  • №130/129 Кременчуг – Ворохта (с группой прицепных вагонов Полтава – Ворохта).

Продажа билетов на поезд №55/56 Киев - Рахов, №95/96 Киев - Рахов, №25/26 Одесса - Рахов, №125/126 Николаев - Рахов уже открыта, остальные поступят в продажу до конца недели.

Кроме этого, с 12 декабря будут организованы автобусные трансферы от вокзала до Буковеля по фиксированной цене 50 грн.

Напомним:

Соощалось, что к горнолыжному курорту "Буковель" планируют проложить отдельную железную ветку протяженностью 20 км.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укрзализныця Буковель

powered by lun.ua
Материалы по теме
УЗ за 10 месяцев 2021 года получила 113,5 миллионов чистой прибыли 11 ноября 2021, 15:45
В Deutsche Bahn уточнили планы сотрудничества с УЗ 11 ноября 2021, 11:40
Обновленные вагоны-трансформеры будут курсировать в составе поезда Киев – Херсон 10 ноября 2021, 15:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!