УЗ увеличивает количество поездов в "Буковель"
"Укрзализныця" начинает реновацию станции Татаров и инициирует процедуру переименования станции в Татаров-Буковель, а также запускает 7 пар поездов к горнолыжному курорту.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Компания запускает 7 пар поездов в новом графике движения на 2021/2022 год, который начинает действовать 12 декабря.
"Реновация станции Татаров связана с тем, что станция является географически ближайшей - 15 км или от 20 минут в пути - до популярного среди туристов урочища Буковель и одноименного лыжного курорта", - пояснили в УЗ.
Согласно новому графику движения поездов через Буковель будут следовать семь поездов:
- №5/6 Мариуполь – Рахов;
- №15/16 Харьков – Рахов;
- №55/56 Киев – Рахов;
- №95/96 Киев – Рахов;
- №25/26 Одесса – Рахов;
- №125/126 Николаев – Рахов;
- №130/129 Кременчуг – Ворохта (с группой прицепных вагонов Полтава – Ворохта).
Продажа билетов на поезд №55/56 Киев - Рахов, №95/96 Киев - Рахов, №25/26 Одесса - Рахов, №125/126 Николаев - Рахов уже открыта, остальные поступят в продажу до конца недели.
Кроме этого, с 12 декабря будут организованы автобусные трансферы от вокзала до Буковеля по фиксированной цене 50 грн.
Напомним:
Соощалось, что к горнолыжному курорту "Буковель" планируют проложить отдельную железную ветку протяженностью 20 км.
Экономическая правда
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