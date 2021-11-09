В УЗ планируют проложить отдельную ветку в "Буковель"

ФОТО З FACEBOOK "БУКОВЕЛя"

До горнолыжного курорта "Буковель" планируют проложить отдельную железную ветку протяженностью 20 км.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на ответ УЗ по запросу.

В УЗ ответили, что летом обратилось руководство ООО "Буковель" с просьбой рассмотреть возможность строительства новой железнодорожной ветки к курорту.

"Согласно договору, финансирование проекта должен взять на себя курорт, а "Укрзализныця" должна разработать предпроектное предложение. Стоимость строительства и детали проекта разглашать отказались, ссылаясь на коммерческую тайну", - говорится в сообщении.

В октябре директор филиала УЗ "Пассажирская компания" Александр Перцовский в комментарии ЦТС заявил, что одним из вариантов строительства ветки в "Буковель" является продолжение железной дороги от станции Татаров непосредственно к курорту.

"Пока это на уровне предпроектного технического обоснования. Изучается, какие трассы можно продлить, поскольку рельеф там непростой, вдоль реки, точно необходимо будет строить туннели. То есть речь идет о существенных инвестициях.

Кстати, есть заинтересованные в этом инвесторы", - сказал Перцовский.