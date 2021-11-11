Сооснователь украинского Gitlab Запорожец покидает проект

Сид Сибранди (слева) и Дмитрий Запорожец фото Gitlab

Сооснователь DevOps платформы Gitlab Дмитрий Запорожец покидает проект после 10 лет работы.

Об этом стало известно 11 ноября из блога на сайте Gitlab.

Запорожец занимал должность Engineering Fellow. Он "написал" GitLab в 2011 году вместе с коллегой Валерием Сизовым. Впоследствии к ним присоединился нидерландец, сейчас СЕО компании Сид Сибранди, который помог GitLab превратиться в DevOps платформу.

В блоге Запорожец добавил, что хотел посвятить GitLab 10 лет с момента начала проекта. Сейчас он выполнил свое видение на эти 10 лет и "может идти с чувством гордости за то, каким стал GitLab".

"Это было удивительное путешествие за последние 10 лет. И только в прошлом месяце, 14 октября 2021 года, я присоединился к Сиду в Nasdaq в Нью-Йорке, поскольку GitLab стала публичной компанией", – рассказывает он.

Он также поблагодарил всех, кто верил и поддерживал проект. "Я не могу дождаться, чтобы увидеть, что дальше сделают команда и сообщество", - резюмирует в своем обращении соучредитель GitLab.

GitLab — платформа DevOps для взаимодействия специалистов по разработке программного обеспечения со специалистами по информационно-технологическому обслуживанию и взаимной интеграции их рабочих процессов для обеспечения качества продукта. Платформа поставляется в виде единой программы.

Напоминаем:

Стартап для разработчиков GitLab, соучредителем которого является харьковчанин Дмитрий Запорожец, вышел на IPO (первичное публичное размещение акций) на бирже Nasdaq – после первого дня торгов акции выросли на 35%, а капитализация GitLab составляет 14,9 млрд дол.

В рейтинге самых богатых украинцев по версии украинского Forbes Запорожец занял 23-е место (450 млн долл.).

GitLab стала "единорогом", то есть была оценена в миллиард долларов, еще в 2018 году.

Экономическая правда