Стартап GitLab, створений українцями, вийшов на IPO: ринкова капіталізація досягла майже 15 млрд доларів

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Стартап для розробників GitLab, співзасновником якого є харків'янин Дмитро Запорожець, вийшов на IPO (первинне публічне розміщення акцій) на біржі Nasdaq - після першого дня торгів акції зросли на 35%, а капіталізація GitLab становить 14,9 млрд дол.

Про це пише CNBC.

13 жовтня GitLab анонсував у своєму прес-релізі, що акції почнуть торгуватися на Nasdaq Global Select Market 14 жовтня під тікером "GTLB".

Bloomberg написав у четвер, що до початку відкритих торгів GitLab підняв 801 млн, продавши 10,4 млн акцій по 77 дол за штуку - це вище раніше заявленого діапазону 66-69 дол за акцію.

Ринкова капіталізація компанії за стартовою ціною досягла 11 млрд дол, порахувало агентство.

Але, як зазначає CNBC, акції зросли на 35% у дебютний день торгів.

На закритті торгів вартість акції піднялась до 103,89 дол, а ринкова капіталізація, відповідно, збільшилась до 14,9 млрд дол.

GitLab — платформа DevOps для взаємодії фахівців з розробки ПО з фахівцями з інформаційно-технологічного обслуговування і взаємної інтеграції їх робочих процесів для забезпечення якості продукту. Платформа постачається у вигляді єдиної програми. Стартап увійшов до списків нових єдинорогів у 2018 році.

Компанія заробляє гроші на своїх преміальних продуктах.

Харків'янин Дмитро Запорожець у 2011 році написав GitLab разом із колегою Валерієм Сизовим, додає Forbes Україна.

"Перетворити сервіс у бізнес допоміг голландець Сід Сібранді. До цього він був одним із контрибуторів спільноти GitLab", - додає видання.

У 2014 році вони зареєструвала компанію у Делавері (США), у 2015-му - залучили перші гроші і стали учасниками престижного стартап-акселератора Y Combinator.

Найбільшим акціонером компанії є Сід Сібранді, який володіє 18,9% та Khosla Ventures, що володіє 14%. Співзасновник компанії Дмитро Запорожець володіє до 5% компанії, писав Forbes Україна.

У рейтингу найбагатших українців за версією українського Forbes Запорожець посів 23 місце (450 млн дол).

GitLab стала "єдинорогом", тобто була оцінена у мільярд доларів, ще у 2018 році.

Основними конкурентами стартапу є GitHub, який у 2018 році придбав Microsoft за 7,5 млрд доларів, та Atlassian.

Востаннє компанія отримала оцінку у 6 млрд доларів.

Серед її клієнтів: Goldman Sachs, UBS, Siemens, ZipRecruiter.

Як зазначає CNBC, GitLab є одним із піонерів віддаленої роботи - усі 1350 співробітників працюють віддалено у 65 країнах світу.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що стартап для розробників GitLab, остання ринкова оцінка якого перевищувала 6 млрд доларів, планує публічне розміщення акцій на біржі NASDAQ.

Економічна правда